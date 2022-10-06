المصريون فى ميلانو يحتفلون بالذكرى التاسعه والأربعون لنصر أكتوبر.. صور

فاطمة شوقى

احتفل المصريون فى ميلانو بالذكرى التاسعة والأربعون لنصر أكتوبر، وأقامت مدرسة نجيب محفوظ بميلانو بالاشتراك مع رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



احتفالات اكتوبر فى ميلانو

وذكرت القنصلية المصرية بميلانو، أن الاحتفال تضمن عددًا من الفقرات الاستعراضية والفنية والتى قدمها طلبة مدرسة نجيب محفوظ التى تدرس المنهج المصرى والإيطالى، والتى روت وجسدت البطولات التى قدمتها القوات المسلحة المصرية وتلاحم الشعب والجيش والشرطة أثناء هذه الحرب والتى كللت بالانتصار الكبير.



احتفالات ابناء الجالية المصرية فى ميلانو بذكرى اكتوبر

وأشارت إلى أنه تم عرض فيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر ولقطات من المعارك وقد أقيمت أيضًا مسابقة فنية عن أجمل لوحة فنية تعبر عن هذه الملحمة التاريخية وقد تم تكريم الخمسة الأوائل وقد اختتم الحفل بالاستماع إلى النشيد الوطنى وسط جو من الفرح والشعور بالفخر والاعتزاز ومن الجدير بالذكر أنه قد حضر هذا الحفل لفيف من أبناء الجالية وأولياء أمور الطلاب وعددا كبيرا من الأسر المصرية.