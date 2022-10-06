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المثلث الذهبى.. تعرف على أضخم المشروعات فى مصر.. فيديو

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:00 م
المثلث الذهبى.. تعرف على أضخم المشروعات فى مصر.. فيديو المثلث الذهبى
محمود العمرى

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جهود عديدة تقوم بها الدولة المصرية في المشروعات القومية، والتي كان من ضمنها مشروع المثلث الذهبى الذى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى، والتى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة، يأتى هذا المشروع ضمن الكثير من الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية.

 

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت، أن هذا المشروع بقاعدته الممتدة على ساحل البحر الأحمر له مميزات سياحية تتمثل فى إقامة مدن جديدة منها سفاجا الجديدة، والقصير الجديدة وغيرهما لتكون قاعدة سكانية للأنشطة التعدينية والصناعات الزراعية والمقاصد السياحية، وتتنوع وتتعدد الإمكانات والموارد التعدينية والصناعية والسياحية والعمرانية مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار.


المثلث الذهبي

مشروعات تنموية

التنمية في مصر

اخبار مصر



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