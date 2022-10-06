وقال العلي الصباح - على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الخميس/ - إن المجموعة العربية نجحت بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليميـة الفاعلة، في الحصول على خمسة مقاعد من أصل 36 مقعداً، بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، للأعوام (2022 - 2025).



وأضاف أن احتفاظ المجموعة العربيـة بخمس مقاعد في مجلس المنظمة دلالة واضحة على تقدير واحترام المجتمع الدولي لمساهمات الدول العربية في صناعة النقل الجوي على مستوى العالم، متمنيا التوفيق والنجاح للدول العربية الفائزة بما يخدم مصلحة قطاع النقل الجوى.