الكشف على 1478 شخصًا فى قافلة طبية مجانية بمركز أشمون بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون، والتى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس 5 و 2022/10/6.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدى منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها، قالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على (10) عيادات متخصصة (2)عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، ورمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على (1478) مواطنا من أهالى القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (128) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، (20) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالى عدد (16) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (21) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقى لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقى اللقاح .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.