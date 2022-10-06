وذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 22 متسلقا في عداد المفقودين، وذلك بعد مرور يومين من وقوع الانهيار الجليدى عند قمة "دروبادي كا داندا 2" على ارتفاع 17 ألف قدم عندما كان الفريق في طريق العودة بعد وصوله إلى القمة.

ووفقا لمعهد "نهرو" لتسلق الجبال، فإن انتشال خمس جثث أخرى يرفع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى تسعة بعد انتشال أربعة في يوم وقوع الانهيار الجليدي.. ومن بين الجثث التسعة، سبع متدربين وإثنتان لمدربين.

يشار إلى أن القوات الجوية الهندية قد دفعت بطائرات مروحية لإنقاذ المتسلقين، وتم بالفعل إنقاذ ثمانية منهم، ونقلهم إلى مهبط طائرات على ارتفاع 13 ألف قدم ومنه إلى إحدى القرى القريبة.

