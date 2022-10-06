الصحة العالمية: أصبحنا خبراء فى إدارة الجوائح والأزمات بعد وباء كورونا

كتبت أمل علام

عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث تجتمع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط كل عام في شهر أكتوبر ويحضرها المسؤولون الصحيون من جميع بلدان الإقليم.

خلال جلسات اللجنة الإقليمية، التي تعقد دورتها الـ 69 في الفترة من 10- 13 أكتوبر 2022، تناقش الدول الأعضاء السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية وتعتمدها.

من جانبه قال الدكتور أحمد النظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، أيام قلائل تفلصنا عن بدء اللجنة الاقليمية الــ 69 لشرق المتوسط، ويدور موضوعها هذا العام تسريع تحقيق التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا، موضحا، أنه كان العام الماضى حافلا بالمشاكل الصحية، موضحا أن الجائحة على الرغم مما أحدثته من اضطرابات فقد أحرزنا تقدما كبيرا من خلال التغطية الصحية الشاملة، والتصدى للأمراض المزمنة، وأصبحنا خبراء فى ادارة الجوائح والأزمات.

وأضاف، انه سيتم مناقشة الموضوعات الصحية، موضحا انه سيتم مناقشة نهج الصحة الواحدة للعمل معا للتصدى للتهديدات، من اجل التفاعل ومعرفة الامراض حيوانية المصدر وسلامة الاغذية ومضادات الميكروبات، وسيتم عقد عقد دورتين الاول هى عن السل والايدز والثانى عن اللقاحات.

وأكد، انه سيكون هناك استعراض لقصص النجاح خلال جائحة كورونا ، وتتجلى اهمية اللجنة الاقليمية لاتخاذ القرارات.

من جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، انه فى منطقة شرق المتوسط اكتشفنا الفجوات حيث أن جائحة كورونا علمتنا الكثير واستخدمناها فى الأوراق التى سيتم عرضها فى الاجتماع الاقليمى، ولدينا اطارات للعمل، لكة نستفيد من كل الخبرات بالمنطقة.

شارك في المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي لشرق المتوسط.