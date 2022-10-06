الداخلية تضبط 1694 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. التفاصيل

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1694) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (497) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (2 طن "أسمنت" - 70٫520 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – توابل – أعلاف – أسمدة" – 25685 عبوة سجائر) وكذا (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 136 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 78 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 78 قضية توقف عن الإنتاج – 249 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (34٫300 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (18٫150 طن "سكر تموينى مدعم" – 8856 عبوة "زيت تموينى" – ماكينة صرف خبز - 63550 لتر مواد بترولية) بحجم مضبوطات بلغت (133٫970 طن – 25685 عبوة سجائر – 8856 عبوة "زيت تموينى" – ماكينة صرف خبز - 63550 لتر مواد بترولية) .. كان أبرزها ضبط (28,2 طن "دقيق بلدى مدعم") تم الإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الأموال الدعم ..بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء.

ونجحت الجهود في ضبط (14,45 طن "سكر تموينى مدعم" – 8400 عبوة "زيت تموينى مدعم") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (7,11 طن "سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (5 طن "أسمدة زراعية") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية) بمحافظة قنا وضبط (43000 لتر " بنزين") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (15) قضية بمضبوطات بلغت (525٫040 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط مالك (مخزنين لتجارة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة البحيرة) لتخزينه كمية قدرها (400 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (24 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط قائد (سيارة – حال سيره – بمحافظة كفر الشيخ) لتجميعه كمية قدرها (13,760 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (222 قطعة "45 قطعة صوتية – 165 قطعة ضوئية" – 12 قطعة ملصق" وضبط (3٫15 طن "دواجن كاملة ومقطعاتها") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة وضبط (3 طن "دواجن كاملة ومقطعاتها") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة وضبط (1٫750 طن "مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمقطعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط كمية قدرها (4000 قرص أدوية قدرت بقيمة مالية 45000 جنيه) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بدون ترخيص.. بحوزة (المسئول عن إدارة إحدى المجموعات عبر تطبيق "واتس آب") بمحافظة القاهرة وضبط قائد (سيارة حال سيره – بمحافظة الغربية) محملة بكمية قدرها (5,9 طن "زيوت معدنية" سيارات سابقة الإستخدام) بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدام لعدم مطابقتها قياسياً .. تمهيداً لإعادة تدويرها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (51) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (25685 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) .