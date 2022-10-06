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الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى يربط المونوريل والخطين الأول والثانى

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:09 ص
الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى يربط المونوريل والخطين الأول والثانى مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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يعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.


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