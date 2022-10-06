الجزائر.. إيقاف المئات بين مهاجرين ومهربين من جنسيات مختلفة

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام وجانت أوقفت 157 مهربًا، وصودر منهم 28 مركبة و172 مولدًا كهربائيًا و192 مطرقة ضغط إضافة إلى تجهيزات أخرى.



من جهة أخرى أحبطت عناصر من حرس الحدود البحري محاولات هجرة غير شرعية وأوقفت 495 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 159 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وفي طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.



ومن جانب آخر ألقت عناصر من الجيش الجزائرى القبض على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة بمدن البلاد.