وأشار البيت الأبيض -في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- إلى أن القرار يعيد تذكيرنا بضرورة تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري من المصادر الأجنبية.



وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن هناك مشاورات مع الكونجرس بشأن توفير أدوات وسلطات إضافية للتقليل من سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.



وقال إن من الواضح أن "أوبك+" تتحالف مع روسيا، وقرارها خفض الإنتاج كان خطأ ويصب في مصلحة روسيا الخاصة.



وكان تحالف "أوبك+" قد أعلن رسميا، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر.