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الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الانخفاض اليوم.. والصغرى بالقاهرة 21 درجة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الانخفاض اليوم.. والصغرى بالقاهرة 21 درجة درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

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