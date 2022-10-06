ارتفاع مبيعات السخانات الكهربائية فى ألمانيا خوفًا من نقص الغاز

كتبت: هناء أبو العز

مع اقتراب فصل الشتاء، شهدت ألمانيا زيادة كبيرة في شراء السخانات الكهربائية، حيث يخشى الكثير من أنه لن يكون هناك ما يكفي من الغاز لتدفئة منازلهم.

وقامت الأسر الألمانية بتخزين أجهزة التدفئة الكهربائية باهظة الثمن في الأشهر الأخيرة، حيث تكافح ألمانيا ، مثل الدول الأوروبية الأخرى، ارتفاع تكاليف الطاقة بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 .

ومنذ بداية عام 2022 ، تم بيع ما يقل قليلاً عن مليون سخان كهربائي في ألمانيا ، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث السوق Growth from Knowledge (GfK).، وارتفع حجم مبيعات هذه الأجهزة في السوق الألمانية بنسبة 76٪ بين يناير وأغسطس 2022 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وقد يؤدي استخدام الكثير من السخانات الكهربائية إلى حدوث مشكلات ، مثل إجهاد شبكة الطاقة ، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الجمعية الفيدرالية الألمانية لإدارة الطاقة والمياه (BDEW) لـ DW إن هذه الأجهزة: يمكن أن تفرط في تحميل شبكات الطاقة، على سبيل المثال، عندما تقوم العديد من المنازل في الحي بتشغيل سخاناتها في نفس الوقت، في ليلة شتاء باردة.

وأضافت الجمعية، أنه في حالة وجود نقص في الغاز في البلاد ، على الرغم من جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة ، فستكون الأولوية دائمًا للأسر في إمدادات الغاز، حيث تتمتع المستشفيات والشرطة ورجال الإطفاء بنفس الامتياز الذي ينص عليه القانون بالفعل.

قال المتحدث باسم SWB إن البديل الأفضل للسخانات الكهربائية سيكون بطانية كهربائية ، والتي لا تتطلب سوى جزء بسيط من استهلاك الطاقة للسخان أو مروحة الهواء الدافئ.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي مجرد زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى إخراج ألمانيا من الغاز، لكن هذا سيستغرق وقتًا طويلاً، ولن يهدئ المخاوف المنتشرة بين الألمان من أن الشتاء القارس والبارد ينتظرهم.