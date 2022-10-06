اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إنشاء ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة.. صور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:14 ص
إنشاء ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة.. صور ساحات الانتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنشأت وزارة النقل ساحات انتظار أعلى محطات مترو ماسبيرو وجمال عبد الناصر، للسيارات؛ وذلك لاستغلال المساحات أعلى المحطات، ومن المقرر أن يتم تشغيل الساحات خلال أيام.
 
وافتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح اليوم السابع تفاصيل تشغيل المحطات الجديدة للمترو.
 
يذكر أن الجزء الذى تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة كما أنه جاري العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] وكذلك في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3C والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ].
 
إنشاء ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة
إنشاء ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة

ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة
ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة

ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو
ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو

ساحات انتظار
ساحات انتظار

 


المترو

مترو الانفاق

محطات المترو الجديدة

مترو الخط الثالث

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

شاهد محيط محطات مترو الأنفاق لأول 4 محطات من المرحلة الثالثة للخط الثالث بعد فتحها للركاب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:29 م

مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:02 م

مترو الأنفاق يجدد الثقة لـ"بكير" متحدثا رسميا ومديرا للإعلام والعلاقات العامة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:48 ص

وزير النقل يبحث مع ميتسوبيشى العالمية توطين صناعة عربات مترو الأنفاق فى مصر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:49 ص

النقل تعدل صلاحيات قيادات شركة مترو الأنفاق تمهيدا لطرحها فى البورصة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:08 م

طرح استمارات اشتراكات مترو الأنفاق الخاصة بالطلبة غدا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:18 م

مترو الأنفاق يبدأ طرح استمارات استخراج اشتراكات الطلبة السبت المقبل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة