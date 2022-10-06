إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق فى حريق عقار بمدينة بور فؤاد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص بحالة اختناق في حادث حريق عقار، مساء اليوم الخميس، في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 6 حالات اختناق نتيجة حريق بمساكن الشعراوي وهم: محمد مصطفى سعد مصطفى مرسى، عطيات السيد محمد البسيوني، محمد السيد احمد محمود، علي فهمي محمد البسيوني، ياسر عبده عبد الرازق، أنس أيمن سلامة.

وأكد مصدر طبي بمنظومة التأمين الصحي الشامل أن جميع الحالات مستقره باستثناء عطيات السيد التي تم دخولها لقسم العناية المركزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.