اليوم السابع
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إصابة عامل سقط عليه لوح خشبى من أعلى عقار فى الجيزة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 03:39 م
إصابة عامل سقط عليه لوح خشبى من أعلى عقار فى الجيزة إصابة عامل سقط عليه لوح خشبى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب عامل بجروح نتيجة سقوط لوح خشبي عليه من أعلى عقار فى الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بجروح بالرأس، نتيجة سقوط لوح خشبي عليه بدائرة قسم الجيزة. 
 
 
بإجراء التحريات تبين للمقدم هشام فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أنه خلال إزالة ألواح خشبية من عقار تحت الإنشاء سقط لوح خشبى على رأس المصاب.
 
 
تم التحفظ على النجار المتسبب فى سقوط اللوح، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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قسم الجيزة

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