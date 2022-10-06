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إصابة شاب سقط عليه ماء ساخن أمام مطار بورسعيد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:40 ص
إصابة شاب سقط عليه ماء ساخن أمام مطار بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب في العقد الثاني من عمره، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باصابات بالغة، أثر سقوط ماء ساخن عليه، وذلك بطريق "بورسعيد _ دمياط". 
 
استقبل مستشفى السلام بورسعيد، احدي مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب إسلام أمين عبد الفتاح 18 سنه، بادعاء سقوط ماء ساخن على الظهر أثناء عمله بتروسيكل مخصص لإعداد المشروبات الساخنة، أمام مطار بورسعيد بطريق "دمياط - بورسعيد". 
 
وبالكشف المبدئي على الشاب، تبين أن بها حروق بالغة والحالة العامة سيئة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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