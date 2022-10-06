وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2449 دبابة و5 آلاف و64 من المركبات المدرعة و1424 من النظم المدفعية و344 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و266 طائرة و232 مروحية و1047 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية فضلا عن 132 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و854 مركبة وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.