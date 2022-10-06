وأعرب أمير الكويت في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية في الملحمة الخالدة معا مجسدة بذلك عمق الروابط الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.