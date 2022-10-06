الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بكل فخر البطولات التى سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية .