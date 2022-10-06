أبرزها الحمضيات.. 5 أطعمة تسبب مشاكل للجهاز الهضمي

قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” الطبي، بعض الأطعمة التي يصعب هضمها وبالتالي تسبب مشاكل للجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تسبب اضطراب في المعدة والغازات وصعوبة الهضم ، والسبب يرجع لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون أو الألياف أو السكريات، ومنها:
-المقليات:
من الأطعمة عالية الدهون وقد تزيد من تعرضك للإصابة بالإسهال والتقلصات الشديدة للمعدة ويصعب هضمها.
-المسبكات:
تعد من الأطعمة عالية الدهون، وأيضا تعرضك للشعور بصعوبة شديدة في الهضم، وتزيد من تعرضك للانتفاخ والتعب.
-الفواكه الحمضية
تعد غنية بالألياف والأحماض ولذا الإسراف في تناولها يزيد من فرص تعرضك لحدوث اضطراب بالمعدة وعدم القدرة علي الهضم، ولذا لا تفرط في تناولها.
-الأطعمة الغنية بالألياف:
الإسراف في تناول الغنية بالألياف تزيد من تعرضك لمشاكل شديدة في الجهاز الهضمي، وتعرضك لصعوبة بالهضم، وتزيد من حدوث الغازات، والانتفاخ بالبطن، ولذا لا تصرف في تناولها.
-البقوليات:
تحتوي على البروتين والألياف الصحية، وأيضا نسبة من السكريات، ولذا تناولك لها بكثرة يتسبب في صعوبة الهضم، ومشاكل بالجهاز الهضمي.
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