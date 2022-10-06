أبرزها الحمضيات.. 5 أطعمة تسبب مشاكل للجهاز الهضمي

كتبت فاطمة ياسر

قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” الطبي، بعض الأطعمة التي يصعب هضمها وبالتالي تسبب مشاكل للجهاز الهضمي ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تسبب اضطراب في المعدة والغازات وصعوبة الهضم ، والسبب يرجع لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون أو الألياف أو السكريات، ومنها:

-المقليات:

من الأطعمة عالية الدهون وقد تزيد من تعرضك للإصابة بالإسهال والتقلصات الشديدة للمعدة ويصعب هضمها.

-المسبكات:

تعد من الأطعمة عالية الدهون، وأيضا تعرضك للشعور بصعوبة شديدة في الهضم، وتزيد من تعرضك للانتفاخ والتعب.

-الفواكه الحمضية

تعد غنية بالألياف والأحماض ولذا الإسراف في تناولها يزيد من فرص تعرضك لحدوث اضطراب بالمعدة وعدم القدرة علي الهضم، ولذا لا تفرط في تناولها.

-الأطعمة الغنية بالألياف:

الإسراف في تناول الغنية بالألياف تزيد من تعرضك لمشاكل شديدة في الجهاز الهضمي، وتعرضك لصعوبة بالهضم، وتزيد من حدوث الغازات، والانتفاخ بالبطن، ولذا لا تصرف في تناولها.

-البقوليات:

تحتوي على البروتين والألياف الصحية، وأيضا نسبة من السكريات، ولذا تناولك لها بكثرة يتسبب في صعوبة الهضم، ومشاكل بالجهاز الهضمي.