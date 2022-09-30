اسبق بخطوة.. 5 فئات من المرضى عليهم تناول أدوية الحموضة للحماية من قرحة المعدة

كتبت أمل علام

قال الدكتور مدحت السحار استشارى الكبد والجهاز الهضمى، لابد أن نسبق بخطوة لمنع الإصابة بقرحة المعدة أو التهابات الأمعاء للفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه التقرحات.

وأضاف، على هامش مؤتمر صعيد مصر للكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، أنه عندما يصاب المريض بقرحة نبحث عن أسباب الإصابة ومن أهمها: جرثومة المعدة، أو معرفة الأدوية التى يتناولها المريض، ونحاول علاج المشكلة، مضيفا، أن بعض المرضى يمكن لهم أن يسبقوا بخطوة فى العلاج لحمايتهم من الإصابة بقرحة المعدة.. وهم الفئات الأكثر عرضة وهم :

1. السن:

وجدت الدراسات أن الأشخاص فوق سن الستين معرضين بشكل خاص للإصابة بقرحة المعدة، فإذا كان يعانى من التهاب المفاصل ويتم علاجه بأدوية الروماتيزم أو تم حجزه بالرعاية المركزة، أو تعرض لضغوط نفسية كبيرة معرض للإصابة بالقرحة وبالتالى أصبح السن عامل من العوامل المسببة للإصابة بالقرحة، ولابد أن يتناول أدوية للحموضة لمنع الاصابة بالقرحة قبل حدوث الاصابة.

2. بعض المرضى الذين يعانون من التهابات وأمراض العظام مما يعرضهم لتناول أدوية التهاب العظام وأدوية الروماتيزم أو الأسبرين، عندما يتناولها المريض تسبب مشكلتين المشكلة الاولى أنها تنزل على جدار المعدة فتسبب قرح والتهابات بالمعدة كما أنها تقلل من الدم الذى يذهب لأنسجة المعدة، والذى كان يؤدى لحدوث توازن بين خلايا المعدة والحمض فعند تناول هذه الأدوية يزيد الحامض فيؤدى إلى حدوث الالتهاب وعندما يحدث ذلك فيكونوا معرضين للإصابة بالقرحة لذلك ثبت أن الذين يتناولون أدوية الروماتيزم لفترات طويلة يكونوا معرضين للإصابة بقرحة المعدة ولابد من ان اسبق بخطوة وإعطائهم أدوية الحموضة لمنع الاصابة بتقرحات المعدة.



الدكتور مدحت السحار

3. المرضى الذين يتناولون أدوية الاكتئاب، و التى تقلل التوتر والاكتئاب، وثبت أنه عند تناولها تزيد من حمض المعدة، وتجعل الصفائح الدموية غير قادرة على التماسك مع بعضها البعض فيحدث نزيف، فنفاجا أن الأشخاص الذين يصابوا بالقرح مصابين بالتوتر أو العصبية ويكونوا عرضه للنزيف لأن المريض يأخذ الدواء لفترات طويلة وبالتالي فان إعطائهم أدوية الحموضة قبل الاصابة ضرورى لمنع الاصابة بقرحة المعدة.

4. المرضى الذين يتم حجزهم بالرعاية المركزة، موضحا أن الحجز بالرعاية المركزة يؤدى إلى الضغوط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل السن الكبير، ووجود مشاكل بالكبد، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى، كل هذه العوامل تجعله معرضا بشكل أساسي للاصابة بقرحة المعدة.

5. المرضى الذين يعانون من جرثومة المعدة مع الاصابة بأمراض فى المفاصل او مشاكل بالعظام ويتناول أدوية الروماتيزم، فعلية تناول الادوية المثبطة للحموضة قبل الاصابة بتقرحات المعدة ، مضيفا، إن مرضى الجرثومة الحلزونية ليسوا بالضرورة فى حاجة لتناول أدوية الحموضة، ولكن عندما يصاحب المريض مشاكل بالعظام ويتناول أدوية الروماتيزم ففى هذه الحالة لابد من إعطائه الأدوية المثبطة للحموضة قبل حدوث تقرحات بالمعدة وذلك لمنع الاصابة بالتقرحات.

وأوضح، إن الأشخاص الذين يتناولون أدوية جرثومة المعدة يتم علاج الجرثومة أولا وعلاجها قبل تلقى أدوية العظام لا ننتظر حدوث المشكلة ثم علاجها، مؤكدا انه لابد من توعية الأطباء ووضع الأدوية المثبطة للحامض ضمن روشتة العلاج.