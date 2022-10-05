15 امسية دينية بمساجد الإسكندرية بمناسبة المولد النبوي

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الاوقاف بالإسكندرية 15 أمسية دينية بمساجد الادارات الفرعية تحت عنوان "النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى والرحمة"، وعلى رأس هذه الامسيات الأمسية الكبرى التي أقيمت بمسجد أولاد الشيخ، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية.

كما حضر الدكتور محمود طه، مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ الإسكندرية، والشيخ محمد ابو زيد مدير عام إدارة أوقاف، وسط وعدد من المفتشين والائمة والوعاظ وسط حضور جماهيري كبير.

وتأتي هذه الامسيات ضمن عدد من الفعاليات التي اطلقتها وزارة الأوقاف في شهر ربيع الانور، احتفالا واحتفاءً بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ سلامة، إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادا للبشرية كلها فقد هدى الله عز وجل به من الضلالة وبصر به من العمى وانقذ به الناس من مهاوي الجهل والضلال ليتحقق قول الله عز وجل "وما أرسلناك الا رحمة للعالمين" فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة فحُق لنا أن نفرح به صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل " قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون".