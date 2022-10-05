اليوم السابع
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وزير الكهرباء: نسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:00 ص
وزير الكهرباء: نسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة الوزارة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لانتاج الكهرباء من الشمس والرياح تسير بخطى سريعة لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة 2035 فى التوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر.
 
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن اهتمام وزارة الكهرباء بمشروعات الطاقة المتجددة فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا على أهمية تضافر المؤسسات وتكافتها لتقديم العديد من المشروعات وإنجاحها، حيث إن وزارة الكهرباء لا تعمل بمفردها فعلى سبيل المثال الدراسات الخاصة بالهيدروجين الأخضر تتم بالتعاون مع وزارة البترول.
 
وتابع شاكر، أنه لابد من الاستفادة من الموارد فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة واستغلالها فى مشروعات الربط الكهربائى، مشيرا إلى أن المستقبل يتطلب التعامل مع معطيات عديدة منها الهيدروجن الأخضر، للمساهمة فى تقديم الحلول لتوفير الطاقة.
 

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