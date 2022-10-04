"كهرباء جنوب القاهرة" تبدأ تجربة إلغاء الفواتير الورقية والتحصيل المميكن

بدأت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الإدارة العامة لأحياء 6 أكتوبر فرع حدائق أكتوبر بالغاء فواتير الكهرباء الورقية بشكل تدريجى واستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وذلك بدأ من فاتورة أكتوبر الجارى.

و أوضحت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى بيان لها، أن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى إمكانية التحصيل النقدى أو عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى امكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

وتتيح ماكينات الدفع الإلكترونى الجديدة التعامل مع كافة الأنظمة داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال ابلكيشن موحد تم الإشراف عليه مع شركة فورى ونستطيع الآن تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين.

ومن المقرر أن يتم التوسع تدريجيا بداء من الشهر القادم ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم إعدادها من خلال الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.