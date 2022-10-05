وزير الرى يبحث إجراءات الوزارة فى تأهيل ترعة الفليفلة ومخر وادى سنور

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لتلافى الملاحظات السابق رصدها فى عملية تأهيل ترعة الفليفلة المستجدة بمحافظة الشرقية وعملية تأهيل مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف.

‎وكان وزير الرى قد شكل لجنة من التفتيش الفنى بالوزارة ومعهدى بحوث الانشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الافقى والمشروعات اعمل تقرير شامل عن ترعة الفليفلة والمآخذ والافمام الواقعة عليها.

‎ويمتد مجرى مخر سيل سنور بطول 2٫65 كيلومتر وبمتوسط عرض 30 مترا، وتستوعب القناه الصناعية بالمخر أكثر من 22 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، كما يستقبل وادى سنور السيول الناتجه عن أمطار سلسلة جبال البحر الاحمر بالإضافة إلى ما يتساقط مباشرة داخل الوادي.

‎أوضح سويلم أنه تم التفتيش على 117 مخر سيل بمحافظات (أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والقاهرة والإسماعيلية)، حيث تبين أن معظم تلك المخرات بحاله جيدة، وأن بعض المخرات تحتاج لأعمال صيانة سريعة، وهو ما تم تكليف الأجهزة المختصة بالوزارة بالإسراع بتنفيذها، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى لمرور على بعض المواقع التى تحتاج لتنفيذ إجراءات سريعة وإعطاء التوجيهات بإنهاء الاعمال فى أسرع وقت.

‎وأضاف أن الوزارة تقوم بالإشراف أيضا على 1162 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول واستغلال المياه فى شحن الخزان الجوفى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجزوجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات لضمان جاهزيتها قبل موسم الأمطار والسيول.