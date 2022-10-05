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وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:05 ص
وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، وستظل هذه الذكرى رمزا لصمود الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة، وقدرته على التصدي لكافة المخاطر ومجابهة كافة التحديات.
 
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنياً لمصرنا الحبيبة التقدم والرقي.
 
 

وزير التعليم العالى

ايمن عاشور

اخبار مصرية

السيسى

نصر اكتوبر

حرب اكتوبر



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