

وأضافت في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أن القوانين الجديدة - التي تذهب إلى أبعد من قانون الجنسية والحدود الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو - ستفرض حظرا شاملا على أي شخص إذا ما كان دخوله إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في البلاد.



ويمثل هذا الإعلان أحدث محاولة من قبل الحكومة البريطانية للحد من الأعداد المتزايدة لعبور القنال الانجليزي بعد توقف سياستها الرئيسية لإرسال المهاجرين في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا وسط تحديات قانونية.



وحتى الآن، وصل هذا العام أكثر من 33500 شخص إلى المملكة المتحدة بعد القيام بالرحلة عبر القارب من فرنسا.



وقالت برافرمان أمام المؤتمر في برمنجهام: "علينا أن نوقف القوارب التي تعبر القنال. لكن يجب أن أكون صريحة معكم: لا توجد حلول سريعة والمشكلة مزمنة."



وقالت إن القانون "ببساطة لا يعمل" وأن التشريع "يسيء استغلاله" من قبل مهربي البشر، والأشخاص يقدمون "ادعاءات متعددة لا أساس لها وفي اللحظة الأخيرة" و - يستهدفون المحامين - من قبل "شركات المحاماة المتخصصة في ملاحقة القوارب الصغيرة"، مضيفًة:"هذا الأمر يجب أن لا يستمر."