نصائح من الكهرباء لـ المواطنين لخفض قيمة الفاتورة خلال أشهر الشتاء

كتبت رحمة رمضان

وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نصائح عامة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، من خلال نمط استهلاكه اليومى ومدى حفاظه على اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية.

ونصح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المواطنين بضرورة استغلال فصل الشتاء واتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وإنما يعنى حسن الاستخدام.

وفيما يلى نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية:

1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

2- التأكد من إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25.

6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املأ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الأجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.

11- ضبط الدفاية الكهربائية على درجة حرارة متوسطة.