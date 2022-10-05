نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" فى متحف التحنيط.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتى" والتى تم تنظيمها بمقر متحف التحنيط بمدينة الأقصر، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى حضور كلا من استشارى السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مدحت كامل، والدكتور السيد محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظتي قنا والأقصر، ومحمد شحاته مدير متحف التحنيط بالأقصر.

وفى كلمته أكد نائب محافظ الأقصر، أن تنظيم فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتى" يأتي تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ ( COP 27 ) فى نوفمبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 13 المعني بالعمل المناخى ورؤية مصر 2030.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظاً على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بأى موقع صناعى لتساهم هذه المبادرة فى نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة المتاحة، وأهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، أن المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على حماية ربوع الوطن من جميع المخاطر وإيمانا بالرسالة الإنسانية التي تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية فى شتى المجالات وميادين العمل.

وأشار رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظتي قنا والأقصر، إلى أن المبادرة تتضمن مجموعة من المحاضرات والأبحاث والعروض التقديمية المتخصصة بخصوص التعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ وكيفية الحفاظ على تأمين بيئة العمل وحماية المناخ من الأضرار السلبية، بمشاركة بعض الشركات ومنها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية – مصانع سكر أرمنت.



نائب محافظ الأقصر يشهد إنطلاق مبادرة المناخ مسئوليتى



إنطلاق مبادرة المناخ مسئوليتى فى متحف التحنيط