نائبة لبنانية ترفض الخروج من أحد البنوك قبل صرف جزء من وديعتها لإجراء جراحة

كتبت ريهام عبد الله

في مشهد أصبح متكرر فى لبنان، دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير فرع بنك، في منطقة أنطلياس ببيروت، للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، إذ طالبت بسحب 8500 دولار.

وقالت زرازير "أنا مواطنة لبنانية تطالب بحقها في ظل وضع استثنائي"، فيما أشار المحامي الموجود مع زرازير منذ صباح اليوم الأربعاء، فؤاد دبس، إلى أن عددًا من المودعين يساندون النائبة خارج فرع المصرف، مضيفًا أن النائبة زرازير لديها "حالة إنسانية وتحتاج إلى الأموال بشكل عاجل"، وفقا لفوربس الشرق الأوسط.



النائبة اللبنانية

وتابع أنه بعيدًا عن الحالة الاستثنائية المتمثلة بضرورة إجراء عملية جراحية يوم الجمعة المقبل، فإن "ما فعلته زرازير من حقها" مؤكدًا أنها لا تطالب بكامل وديعتها، بل بجزء منها فقط.

وأكد المحامى أن جمعية صرخة المودعين ستظل تتابع ضغطها على المصارف من أجل الوصول إلى محاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية واحتجاز أموال المودعين.

وقال محامي زرازير "المفاوضات مع المصرف ما تزال جارية حتى هذه اللحظة".

ومن جهة أخرى استمرارا لعمليات اقتحام البنوك من قبل المواطنين في لبنان، أقدم رجل مسلح على إطلاق النار على بنك بيروت في جبيل، ولاذ بالفرار.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المواطن كان قد وصل قرابة العاشرة صباحاً إلى البنك محاولا دخول الفرع من دون موعد مسبق إلا أن الحرس الخاص بحماية المصرف منعه من الدخول.

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية في زجاج البنك، كما تبين المقاطع وصول القوى الأمنية إلى البنك، حيث باشرت تحقيقاتها.

ووفقا للتقارير المحلية، فإن إطلاق النار تم وسط تجمع عدد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون الدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر.