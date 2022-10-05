اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة "ارسم وصوَّر وابحث" خلال شهر أكتوبر الجارى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:25 م
مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة "ارسم وصوَّر وابحث" خلال شهر أكتوبر الجارى مسابقة "ارسم وصوَّر وابحث"
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار مسابقة بعنوان: «ارسم وصوَّر وابحث»، للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، وذلك في الفترة من 10 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2022.

 

ويقدم المتحف هذه المسابقة السنوية للسنة الثامنة على التوالي؛ حيث يُولي أهميةً خاصة لنشاط التربية المتحفية من أجل نشر الوعي الأثري لدى الطفل والنشء وتنمية مواهبهم وإظهار إبداعاتهم الفنية. وانطلاقًا من الإيمان بتعدد المواهب تم توسيع مجال المسابقة بإضافة شق جديد وهو: "التصوير".

 

وقد تم اختيار تمثال الكاتب الجالس الذي يمثل الوزير «تب–إم–عنخ» ليكون موضوع مسابقة «ارسم وصوَّر وابحث» لهذا العام لأهميته خلال العصر الفرعوني، حيث يعبر عن الكتبة الذين يجيدون القراءة والكتابة، والذين حظوا بمكانة رفيعة في الدولة لأنهم كانوا أقلية، ولأن الدولة كانت في حاجة ماسة لهم لتصريف أمورها من جمع الضرائب وكتابة المواثيق وتنظيم أمور الشعب المالية، فكان الكتبة همزة الوصل بين الحكام والشعب.

 

جدير بالذكر أن تمثال "الكاتب الجالس" أحد القطع المهمة التي يضمها متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والذي يعود إلى عصر الأسرة الخامسة من عهد الملك «أوناس». عُثر على هذا التمثال شمال هرم سقارة المدرج، وهو مصنوع من الجرانيت الوردي، ويقوم على قاعدة من الحجر الجيري الأبيض حيث يظهر الكاتب جالسًا وعلى قدميه ورقة بردى تدل على اهتمامه بالكتابة.

 

ويقدم متحف الآثار ثلاث جوائز قيمة في مجال الرسم، وثلاث جوائز أخرى في مجال البحث، وتنقسم المسابقة إلى ثلاثة أقسام؛ هي: الرسم، والتصوير، والبحث. تبدأ المسابقة يوم الاثنين، 10 أكتوبر 2022، وتستمر لمدة شهر. ويتم قبول المتقدمين لهذه المسابقة من داخل محافظة الإسكندرية فقط، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين وتنظيم احتفالية لتقديم الجوائز.

 

للاستعلام والاشتراك في المسابقة، الاتصال بمتحف الآثار: تليفون: 4839999 (203)+ المهندسة نيرمين نبيل رياض. الرقم الداخلي: 2386. رقم الموبايل: 01224272222.


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