اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:41 ص
أكرم القصاص
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مصرع 25 شخصا فى حادث تحطم حافلة بولاية "أوتاراخند" الهندية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:48 ص
مصرع 25 شخصا فى حادث تحطم حافلة بولاية "أوتاراخند" الهندية تحطم حافلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي 25 شخصا مصرعهم في الهند بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهم في ممر ضيق في بلدة "بوري جرهوال" بولاية "أوتاراخند".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ 21 راكبا في عملية استمرت طوال الليلة الماضية في موقع الحادث، مشيرة إلى أن قائد شرطة الولاية أشوك كومار أوضح أنه نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، أعربت رئيسة الهند دروبادي مورمو عن أسفها لسقوط وفيات جراء هذا الحادث، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بـ "المؤلم"، وتعهد بتقديم كل المساعدة اللازمة للمتضررين، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك في تغريدة لمكتبه نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

 


بوري جرهوال

الهند

أوتاراخند

ناريندرا مودي



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