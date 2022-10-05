مصرع عامل اصطدم بدراجته النارية بكراكة تطهير الترع بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى عامل مصرعه، إثر اصطدامه بدراجة نارية كان يقودها بكراكة لتطهير الترع بشبين القناطر فى القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " م ع " 42 سنة، عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بكسور وجروح.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أن المتوفى كان يقود دراجة نارية، وأثناء سيره على أحد الطرق فى شبين القناطر، اصطدم بكراكة لحفر الترع، فسقط على الأرض وفارق الحياة متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الكراكة وقائدها والدراجة النارية، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.