اليوم السابع
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مصرع طالب ثانوى غرقا فى نهر النيل بالصف

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:25 م
مصرع طالب ثانوى غرقا فى نهر النيل بالصف أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طالب مصرعه غرقا فى نهر النيل بالصف اليوم الأربعاء، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طالب بالصف الثالث الثانوي، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
جدير بالذكر، أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذى لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم فى حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص فى التمكن من الطفو، ويكون السبب فى هذه الحالة هو الخوف الذى يؤدى إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.
 

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