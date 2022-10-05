مصرع شخصين وإصابة 7 أخرين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 أخرين، إثر حدوث حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سيارة 8 راكب، على الطريق السريع أسيوط- سوهاج، قبلى قرية العقال القبلى التابعة إلى مركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز البدارى يفيد بحدوث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى 8 راكب ، على الطريق السريع أسيوط- سوهاج، قبلى قرية العقال القبلى التابعة إلى مركز البداري في محافظة أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

و بالانتقال، والاسعاف ،وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سياره ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "ي س ج 8573" وسياره تمنايه تحمل لوحات معدنية رقم "ي م ط 7256"، مما أسفر عن مصرع اثنين هما "ح. ح. م. ز"، 36 عام، من، و"ج. ك."، 38 عام، ، 7آخرين

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري، و المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .