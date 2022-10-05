مشاركة أصغر فنان تشكيلي بمعرض في الذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر في كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشاركة ياسر محمد إسماعيل، 14سنة، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، في معرض قصر ثقافة كفر الشيخ، خلال احتفالية المحافظة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بلوحاته المتعددة سواء عن حرب أكتوبر أو بلوحاته الفنية الدالة على إبداعاته.

ودار حوار بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موهبته، لتكون دافعا قويا لتفوقه الدراسي، موجها الشكر لأسرة الطالب التي تدعمه لممارسة موهبته التي يهواها، إضافة حرصهم على تشجيعه لتفوقه الدراسي.

جاء بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.