محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستى الوحشى وأبو رفاعى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وحمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرستى الوحشى وأبو رفاعي بإدارة الشيخ زويد التعليمية، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، واللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ الفني، وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والتعليم الفني بالسرعة فى تسكين ورجوع الطلاب إلى مدارسهم وفى المناطق والقرى العائدة بعد إجراء الصيانة بها لحرص الدولة المصرية على رفع المعاناة لأهل المناطق العائدة.

وتابع بيان تعليم شمال سيناء، أنه نظرا للظروف الصعبة التي مر بها الأهالي، تم عمل الصيانة لهذه القرى والمناطق، وقام المحافظ بزراعة شجرة فى كل مدرسة ايذانا ببدء المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر .

ومدرسة أبو رفاعي التكلفة الإجمالية للإنشاء 1443850 جنيه، وزمن مدة المشروع (3) أشهر والمدرسة تحتوي على (8) فصول دراسية.

ومدرسة الوحشي التكلفة الإجمالية 114724 ، وزمن مدة المشروع 3 أشهر، والمدرسة تحتوي على (7)فصول دراسية.



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