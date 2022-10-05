محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بنصر أكتوبر

بورسعيد - محمد عزام

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء مدحت عبد الرحيم ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق؛ وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبحضور القيادات التنفيذية والتعليمية والشباب والرياضة واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب والأطفال حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

وقال المحافظ إن التاريخ يسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، ويذكر التاريخ فى أنصع صفحاته قصص بطولات أبناء مصر، ممن حافظوا على تراب الوطن الغالى، ولم يبخلوا بأرواحهم فداء لأرضه المقدسة، وكانوا المثل والقدوة للأجيال التى حملت راية إعلاء شأن مصر بجميع الميادين، وسارت على هداهم دائما وأبدا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن جنود القوات المسلحة البواسل سطروا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة أروع ملاحم الانتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية، وأثبتوا للعالم أجمع أن الجيش المصري جيش قوي يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم تلك الذكرى العطرة على أبناء المحافظة بكل الخير ودوام التوفيق، والمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وهنأ محافظ بورسعيد، أهالي المدينة الباسلة، بحلول الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر، مؤكداً علي أن هذه الذكرى ستظل محفورة في أذهان المصريين لما فيها من بسالة وتضحية لرجال القوات المسلحة المصرية لتحرير أرض الفيروز سيناء.



الإعلام المصرية في الميدان