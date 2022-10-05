محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تقدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مسيرة شبابية من الطلائع ومراكز الشباب انطلقلت من أمام مقر ديوان عام المحافظة احتفالاً بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة حاملين أعلام جمهورية مصر العربية، مرددين هتافات تحيا مصر والأناشيد الوطنية، رافقه اللواء حازم عبد الحميد مساعد وزير الداخلية-مدير أمن المنوفية، وذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقام محافظ المنوفية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء احتفالا بذكرى يوم النصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري، وقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة للرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة، والتي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة المصرية الحديثة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصري.

كما قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للقيادات التنفيذية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية الوفى وجموع الشعب المصري، مؤكداً على أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة، مشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها، وموجهاً رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.