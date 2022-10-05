محافظ الغربية يشهد الندوة التثقيفية لانتصارات حرب أكتوبر

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر، والتي نظمتها المحافظة بمناسبة انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، وحاضر فيها اللواء أشرف مظهر أستاذ كرسي الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية سابقا، وذلك بحضور العميد محمد منصور المستشار العسكري، العقيد فارس الأشوح من المنطقة الشمالية العسكرية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

واستعرض اللواء أشرف مظهر خلال الندوة أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة من انتصارات حرب أكتوبر، يحتاجها المصريين في الوقت الحالي لمواجهة المؤامرات الخارجية، ومحاربة الإرهاب الذي يستهدف مصر وتأتي على رأسها الروح التي عاشها المصريون في تلك الفترة، والتخطيط المنظم والاصطفاف خلف القيادة المصرية والإرادة القوية، وهو ما تشهده مصر الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم.

كما تم عرض البطولات والتضحيات التي قام بها المصريون خلال الحرب موضحاً أهم ملامح خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها الدولة المصرية وأجبرت العالم أجمع على احترام الدولة المصرية وقيادتها، كما استعرض ما قامت به الدبلوماسية المصرية في استعادة كافة الأراضي المصرية دون إراقة نقطة دماء مصرية لتصبح حرب أكتوبر علامة على عظمة المصريين على مر الأجيال.

ومن جانبه وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر للواء أركان حرب أشرف مظهر معربا عن اعتزازه وجميع المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة وفخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال أكتوبر وما حققوه من نصر شهد به العالم أجمع.

كما أشار رحمي إلى أن السادس من أكتوبر هو يوم خلده التاريخ وانتصار لعزة وكرامة المصريين، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في صون مقدرات الوطن وحماية أراضيه وكذلك أجهزة الشرطة ودورها في حفظ الأمن، مؤكدا إن ما يحدث في مصر حاليا من تنمية وبناء هو انعكاس لروح انتصارات أكتوبر المجيدة.

واختتمت الندوة بإهداء الدكتور طارق رحمى درع المحافظة للواء أشرف مظهر.