محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإجراء حركة وتنقلات جديدة لرؤساء المراكز

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء ،حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري ونواب المراكز و المدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها.

وقد تضمن القرار تعديل تكليف رأفت محروس عبد الدايم محمد للعمل سكرتير مركز ومدينة التل الكبير، بدلًا من رئيس قرية عاشور، بهاء عبد الواحد محمد عبدالواحد للعمل سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بدلًا من سكرتير مركز ومدينة التل الكبير، ونادية محمد عبد العال للعمل سكرتير مركز ومدينة القنطرة غرب، بدلًا من رئيس قرية البياضية، وحسني محمد راشد للعمل رئيس قرية أبوخليفة، بدلًا من سكرتير حي ثالث الإسماعيلية، وعبد العزيز محمد حسن أحمد للعمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، بدلًا من رئيس قرية الفردان، و عبد الصمد سليم أحمد محمد للعمل رئيس قرية السبع آبار الشرقية، بدلًا من رئيس قرية الواصفية.

كذلك تضمن القرار تكليف شاكر السيد محمد عبدالله للعمل نائب رئيس مركز ومدينة فايد، وفاطمة غريب علي عطا الله للعمل سكرتير حي ثالث، وحازم نعيم إبراهيم أحمد للعمل رئيس قرية القصاصين القديمة، و محمد خالد أمين محمد للعمل رئيس قرية أبوصوير البلد، ومحمد فتحي محمود إسماعيل للعمل رئيس قرية السلام، و رمضان السيد حسن محمد رئيس قرية الواصفية، ومحمد عادل عبد القوى رئيس قرية المحسمة الجديدة، شاكر عمر محمد شريف سكرتير قرية الواصفية.

كما جاء بالقرار إنهاء تكليف مجدي عبدالمطلب حامد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة فايد للعمل مدير إدارة الإحصاء المركزي بديوان عام المحافظة، و إنهاء تكليف عبدالحميد سامي عبدالحميد من العمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل وعودته للعمل بديوان عام المحافظة، وإنهاء تكليف محمد هشام محمد نصار من العمل سكرتير قرية الواصفية وعودته لعمله الأصلي بمركز و مدينة القصاصين الجديدة، وإنهاء تكليف حسام الدين عبدالعظيم مصطفى من العمل رئيس قرية السلام و عودته لعمله الأصلي بمديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية ، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في الخامس من أكتوبر 2022، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.