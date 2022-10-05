محافظ الإسكندرية: إعادة الشىء لأصله بـ6 شوارع تابعة لحى منتزه ثان

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من رصف 6 شوارع بحى المنتزه ثان، وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعمل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود حاليا على إعادة الشيء لأصله في 6 شوارع بنطاق حي منتزه ثان، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لحل شكاوي المواطنين وخاصة فيما يختص بأعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال شركات المرافق (صرف صحي- وكهرباء- ومياه شرب- وغاز)، وخاصة للشوارع التي تكرر شكاوي المواطنين من سوء حالة الرصف بها والتي بها كثافة مرورية عالية، مؤكداً أن جميع الأجهزة المعنية في المحافظة حريصة كل الحرص على إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله وخاصة بالشوارع التي تخدم المدارس وخاصة مع دخول موسم الشتاء.

ومن جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود، مديرة مديرية الطرق والنقل بالاسكندرية إلى أنه تم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال شركة الكهرباء بشارع النبوي المهندس أمام كلية الدراسات الإسلامية، وإنهاء الطبقة السطحية، وإعادة الشيء لأصله بشوارع الحرمين، وشارع تقسيم القاهرة من النبوي المهندس، شارع فرعي متفرع من ش تقسيم القاهرة، شارع خلف، شارع أرض الخراط، و كذا امام برج علاء الدين النبوي المهندس المندرة، وأمام الفرن الآلى، وأمام كافية الصياد وبشارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبوقير.