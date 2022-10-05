محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء، والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين

وفى هذا الصدد، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت ميدان الرصافة، وشوارع الابعادية، عبد القادر الغريانى، محرم بك، قيصر، السلطان حسين، أمير البحر، وصفية زغلول، وقد أسفرت الحملة عن غلق مقهى وضبط عدد 160 حالة إشغال متنوع، والتحفظ على 35 شيشة، وتحرير 25 محضرا متنوعا و7 إنذارات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ26 ألف جنيه.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات، حيث توجهت الحملة إلى شوارع الفتح، 30 عرامة، سلمان الفارسى، صديقات الكتاب المقدس ومتفرعاته، وعزبة الجبل وأسفرت الحملة عن التحفظ على 70 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز بشارع البيطاش، وطريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21 حيث تم إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التى تشغل الطريق العام والتحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات.

وواصل حى العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت منطقة العامرية البلد وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 15 حالة إشغال متنوع.