مجلس وزراء النمسا يوافق على زيادة المساعدات الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين

أ ش أ

أقر مجلس الوزراء النمساوي اليوم مساعدات اجتماعية جديدة للاجئين الفارين من الحرب الروسية.

وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي - في تصريحات له اليوم الأربعاء إنه تم رفع حد الدخل للأوكرانيين النازحين بسبب الحرب، بالاضافة إلى إجراء مهم يتعلق بدمج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بعد مفاوضات عديدة ومشاورات مع خبراء اقتصاديين من جامعة يوهانس كيبلر لينز وجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال والمستشارية الفيدرالية، إضافة إلى الاتفاق على زيادة تدريجية في مزايا الضمان الاجتماعي، حيث سيتم تقديم القرار إلى مجلس التنسيق الفيدرالي على مستوى كل ولاية.

وثمن الوزير دور العديد من المساعدات المدنية ومبادرات التطوع مثل مساعدات هيئة كاريتاس والصليب الأحمر في دعم النازحين من الحرب فى أوكرانيا.