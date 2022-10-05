ما هى إجراءات وزارة الرى للحفاظ على الخزان الجوفى فى الوادى الجديد؟

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادى الجديد، بهدف وضع ضوابط خاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية، وسبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق المحافظة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم إجراءات الحفاظ على الخزان الجوفي بالوادى الجديد...

1- يتم تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بالواداى الجديد "الخارجة والداخلة والفرافرة" بما يسمح بإطالة عمر الخزان الجوفى وتحقيق الادارة المثلى لهذا المورد المائى الهام.

2- الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها.

3- التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.

4- الاعتماد على منظومة العدادات الذكية للتحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك.

5- تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية ل 85 بئر جوفى بالخارجة والداخلة والفرافرة.

6- إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية بالمحافظة في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى في ظل الإعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط ، بما يتيح للخزان الجوفى إستعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

7- رفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد ، والتأكيد علي جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادي الجديد بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.