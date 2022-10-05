لبنانى يطلق النار على بنك بيروت بعد منعه من الدخول.. فيديو

وكالات

استمرارا لعمليات اقتحام البنوك من قبل المواطنين في لبنان، أقدم رجل مسلح على إطلاق النار على بنك بيروت في جبيل، ولاذ بالفرار.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المواطن كان قد وصل قرابة العاشرة صباحاً إلى البنك محاولا دخول الفرع من دون موعد مسبق إلا أن الحرس الخاص بحماية المصرف منعه من الدخول.

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية في زجاج البنك.

كما تبين المقاطع وصول القوى الأمنية إلى البنك، حيث باشرت تحقيقاتها.

ووفقا للتقارير المحلية، فإن إطلاق النار تم وسط تجمع عدد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون الدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر.

وتزايدت حالات اقتحام البنوك في أنحاء لبنان مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم.

ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.