لأول مرة منذ 40 عاما.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة فى النيل بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، صباح اليوم الأربعاء، بطولة الصعيد للمياه المفتوحة، بمدينة أسوان، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة، بالتعاون مع جامعة أسوان متمثلة فى كلية التربية الرياضية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

حضر افتتاح فاعليات البطولة التى تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الرياضة أمن قومى"، فى ضوء توصيات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية، كلًا من الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة.

تتكون السباقات من مرحلتين، 14 سنة إلى 17 سنة لمحافظة 2 كيلو متر، والمرحلة المفتوحة التى سيشارك فيها المنتخب لمحافظة 3 كيلو متر، كما سيكون هناك احتفالية مسائية احتفالا بانتصارات أكتوبر بالمسرح الرومانى بأسوان الجديدة.

وصرح المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، أن أسوان تشهد هذا العام عودة سباقات النيل للمياه المفتوحة لأول مرة منذ 40 عاما عن آخر بطولة، ويشارك فى بطولة أسوان 120 سباحا يمثلون محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، وسباحى المنتخب الوطنى للمياه المفتوحة الحاصلين على بطولة أفريقيا.

ومن جانبه، رحب محافظ أسوان، بإقامة هذه البطولة الهامة فى نيل أسوان بمواجهة الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة بما يتناسب مع موقعها المتميز وسحر الطبيعة، علاوة على صلاحية ونقاء المياه للسباحة لتصبح عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية ضمن أحد مقاصد السياحة الرياضية، بجانب اكتشاف المواهب من الناشئين بما يساهم فى النهوض بالألعاب الجماعية والفردية، مشيرا إلى دعم المحافظة لتنظيم هذا السباق باعتبار ذلك أحد الأنماط السياحية لأسوان، ولاستثماره فى الترويج والتسويق الجيد لها.



المتسابقون



انطلاق-بطولة-الصعيد-للسباحة-فى-النيل



انطلاق-بطولة-الصعيد-للسباحة-فى-النيل-بأسوان



بطولة-السباحة



بطولة-الصعيد-للسباحة-فى-النيل



بطولة-الصعيد-للسباحة-فى-النيل-بأسوان