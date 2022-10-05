كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف تنظم يوما تعريفيا ببرنامج الجيولوجيا الهندسية.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف، تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، يوما تعريفيا للطلاب الجدد حول برنامج الجيولوجيا الهندسية بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن الأسبوع التعريفى أصبح تقليدا سنويا تحرص عليه جميع كليات ومعاهد الجامعة فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة لتعريف الطلاب الجدد بالأقسام والبرامج المتاحة وطبيعة الدراسة بها، إضافة إلى إزالة الرهبة والخوف لديهم من الحياة الجديدة داخل الجامعة، مضيفا أن كلية علوم الأرض من الكليات المتميزة فى مجالها، والتى تنفرد بها جامعة بنى سويف، وتهدف إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة فى مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية، لتلبية متطلبات سوق العمل وتزويدهم بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للارتقاء بالبحث العلمى والخدمات المجتمعية.

وأضاف عميد الكلية، أن قسم الجيولوجيا الهندسية بكلية علوم الأرض قسم متميز يتيح للطلاب فرص ومجالات متنوعة فى سوق العمل، ومنها العمل بشركات البحث والتنقيب واستخراج المواد الخام ومنها المعادن والصخور الاقتصادية، والعمل فى وزارة البترول والثروة المعدنية، أو فى وزارة الإسكان، أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، العمل داخل المحليات فى قطاع المحاجر والمناجم، العمل داخل شركات الإنشاءات أو البترول، العمل بالشركات المعنية بمجال الدراسات البيئية والجيولوجية.

كما واصلت كليات ومعاهد جامعة بنى سويف الاحتفال باستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وذلك للتعريف بالكليات والبرامج وأعضاء هيئة التدريس والمنسقين على مستوى كافة الفرق الدراسية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أنه تم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التى تطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالصيانة والتى تشمل صيانة المبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والحماية المدينة، وتنظيم دخول الأفراد والسيارات إلى الحرم الجامعي.

من جانبها، نظمت كلية الإعلام حفل استقبال طلاب الكلية الجدد والقدامى، بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة رشا عادل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والترفيهية، وإلقاء الطلاب للشعر والقصائد الوطنية، وعرض فيديوهات عن الكلية والجامعة والشعبة من إنتاج طلاب الكلية.

وخلال كلمته رحب الدكتور عبد العزيز السيد بالطلاب وقدم لهم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر، والمولد النبوى الشريف، وبدء العام الدراسى الجديد متمنياً لهم عام دراسى موفق، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمعالى الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه الكامل للكلية والجامعة، مشيداً بإنجازات الجامعة وما تقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية جعلتها تحتل مكانة متميزة ومتقدمة بين الجامعات المصرية والعالمية، كما حث الطلاب على بذل الجهد ليصبحوا كوادر مؤهلة لسوق العمل الإعلامي، وتحدث العميد عن أقسام الكلية والشعبة والتدريبات التى توفرها الكلية للطلاب، والتعريف بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور محمد سيد قايد عميد الكلية الحاسبات و الدكتور فهد الشريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد بهاء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وبحضور الدكتور حسام مفتاح منسق برنامج المعلوماتية الطبية والدكتور أحمد النجار، حيث صرح الدكتور محمد سيد قايد، أن الحفل يأتى فى إطار احتفالات الجامعة بالعام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب القدامى والمستجدين، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يهدف إلى ‏تعريف الطلاب بأقسام وبرامج الكلية المختلفة فضلاً عن التعريف بخطة الأنشطة الطلابية بالكلية وكيفية التقديم لتلك الأنشطة .

كما نظمت كلية التجارة اليوم التعريفى للطلاب الجدد اليوم، بحضور الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد كلية التجارة، وذلك بمشاركة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالبرامج الأكاديمية التى تقدمها الكلية، وكذلك التعريف بالنظم واللوائح الخاصة بالكلية. حيث صرح عميد الكلية بانتهاء وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة.

فيما نظمت كلية الهندسة حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد، الدكتور أحمد حسن بخيت عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد فتحى زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث صرح عميد الكلية، أن الاحتفال يهدف إلى ‏تعريف الطلاب بأقسام وبرامج الكلية المختلفة بالإضافة إلى العديد من ‏الأنشطة المتاحة لهم داخل الحرم الجامعي، وشملت مراسم الاحتفال فقرات غنائية وشعرية وعرض بعض الأنشطة الخاصة بالكلية للطلاب الجدد وتكريم أوائل الطلبة والتقاط بعض الصور التذكارية.

كما نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية والدكتورة هبة عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وصرح الدكتور أسامة شلبية، أن هذا الحفل يهدف إلى ‏تعريف الطلاب بأقسام وبرامج الكلية المختلفة واللوائح والأنظمة المعمول بها وتزويدهم ‏بالمعلومات الإرشادية المهمة التى يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات ‏المقدمة لهم من قبل الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ‏الأنشطة الطلابية المتنوعة.



بالونات فى المدرجات احتفالا بالطلاب



طلاب جامعة بنى سويف