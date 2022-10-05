قصر باكنجهام ينفى تحديد موعد تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا

كتب: إيهاب محمد

نفى قصر باكنجهام التكهنات بشأن تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا في يونيو من العام المقبل، وفقا لموقع "ديلى ميل".

يأتي ذلك بعد أن أوردت بلومبرج أن الحفل سيقام في 3 يونيو، وذكر المنشور أن التاريخ سيمثل "تكريمًا مؤثرًا" للملكة، لأنه يوافق 70 عامًا ويوم واحد على تتويج الملكة الراحلة.



تقرير ديلى ميل

منذ ذلك الحين، قال متحدث باسم قصر باكنجهام للصحيفة إن أي تقارير عن موعد ما هي "تكهنات بحتة".

" عملية الجرم السماوي الذهبي" - الاسم الرمزي السري لتتويج تشارلز – بد العمل عليها بعد وفاة صاحبة الجلالة الشهر الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.

عندما توجت والدته في يونيو 1953، كان حفلًا فخمًا كان بمثابة دفعة معنوية تمس الحاجة إليها لأمة جائعة بسبب الحرب.

لكن بعد مرور 70 عامًا، من المتوقع أن يكون التتويج الوشيك للملك تشارلز الثالث أمرًا متقلصًا إلى حد كبير في وستمنستر أبي، وهو ما سيعزز مكانة زوجته في التاريخ.

أفيد سابقًا أنه من غير المتوقع أن تتم الخدمة قبل الربيع المقبل ولكن لا يزال ضمن إطار زمني أسرع بكثير من انتظار الملكة لمدة 16 شهرًا بعد توليها العرش.