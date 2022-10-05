فى ذكرى نصر أكتوبر.. 40 مشروعا للتعليم العالى بسيناء بتكلفة 21 مليار جنيه

- مشروعات التعليم العالى فى سيناء تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية



- إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) بتكلفة 10,5 مليار جنيه



- تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بتكلفة 1,3 مليار جنيه



- إنشاء فرع جامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 1,3 مليار جنيه



- بدء الدراسة بكليتى الطب البشرى والهندسة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية هذا العام



- إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على مساحة 29 فدانًا



- 645,7 مليون جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مفصلًا حول المشروعات القومية للتعليم العالى التى تم تنفيذها بسيناء، وذلك فى إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى ضوء اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمشروعات القومية للتعليم العالى فى سيناء، ومتابعتها الدورية والمنتظمة لسير العمل بهذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة لديها 40 مشروعًا فى مجال التعليم العالى بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة أن جامعة الملك سلمان الدولية تأتى فى مُقدمة المشروعات القومية للتعليم العالى بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات ونصف المليار جنيه، مؤكدًا أن رسالتها ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة فى العديد من المجالات.

وأوضح د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسى للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5,25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2,7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2,7 مليار جنيه، مضيفًا أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعى الحالى 2022/2023 فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية.

وأشار د. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إلى أن تكلفة مشروعات تطوير جامعة العريش بلغت 1,3 مليار جنيه، وتتنوع ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًّا و3 مشروعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم حاليًا 12 كلية، وجار التوسع بإنشاء كليات نوعية جديدة فى مختلف التخصصات لتصل إلى 16 كلية، مُلحقًا بها مراكز نوعية وبحثية.

وأوضح د. السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس أنه جارٍ إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس بتكلفة 1,3 مليار جنيه، ويقام الفرع على مساحة 50 فدانًا كمرحلة أولى؛ ليضم كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) ويضم فى المرحلة الثانية كليات (الهندسة، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطرى، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وأشار د. أيمن محمد إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية إلى أن الجامعة تقع على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3,7 مليار جنيه، مؤكدًا بدء الدراسة بها خلال العام الجارى 2022/2023 فى كليتى الطب البشرى (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

وأشار د. ناصر مندور القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن الجامعة تُقام على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3,6 مليار جنيه، مشيرًا إلى بدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى الحالي2022/2023 فى 7 كليات.

وأوضح د. مدحت الحادق القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تقع على مساحة 70,140 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 645,7 مليون جنيه موزعة كالآتى (512,7 مليون جنيه للإنشاءات، 35 مليون جنيه للأثاث، 40 مليون جنيه للمعامل، 58 مليون جنيه للبنية المعلوماتية)، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها.