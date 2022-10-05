فرنسا تبدأ تأميم شركة الكهرباء الوطنية لبناء مفاعلات نووية

وكالات

أعلنت باريس بدء عمليات تأميم شركة الكهرباء الوطنية حيث تخطط الحكومة لبناء 6 مفاعلات نووية جديدة، وقد اتخذت هذه الخطوة لإعادة الثقة في الشركة التي راكمت ديونا قيمتها 60 مليار يورو.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، بدأت الحكومة الفرنسية عملية الاستحواذ الكامل على شركة الكهرباء الوطنية التي ستقود جهود إعادة إطلاق صناعة المفاعلات النووية في البلاد.

وقدمت الحكومة التي تملك 84% من أصول شركة الكهرباء عرض الاستحواذ إلى الهيئة الناظمة للأسواق المالية كخطوة أولى لإزالة أسهم شركة الكهرباء من البورصة.

يذكر أن فرنسا تعرضت إلى أزمة طاقة خلال السبعينات ما دفعها إلى بناء محطات طاقة نووية باتت تولد نحو ثلاثة أرباع إنتاج الكهرباء في البلاد.

ومع اقتراب أقدم مفاعلات فرنسا من نهاية عمره التشغيلي، تواجه جهود كهرباء فرنسا لبناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية، تأخيرات عديدة وارتفاعا في التكاليف.